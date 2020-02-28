Мария Кожевникова отменила поездку в Будапешт с детьми из-за коронавируса. В последнее время ситуация со стремительным распространением заболевания сказывается не только на простых людях, но и на знаменитостях. Актеры, продюсеры и общественные деятели вынуждены переносить отлеты, а организаторы мероприятий теряют деньги из-за неявки зрителей.

Так, собиравшаяся отдохнуть в Венгрии, Кожевникова передумала покидать родные пенаты. Подписчикам в Instagram она рассказала, что ее очень смущает статистика заражения и стремительно разрастающаяся среди населения паника. Сильнее всего Маша боится появляться в аэропортах — именно там, она считает, вероятность подхватить вирус выше.

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«Стараюсь об этом не думать, не читать и не говорить… Но то, что уже происходит в Европе, заставляет об этом написать. Что думаете про коронавирус?! Меняете ли свои планы?! Я, если честно, в замешательстве, но уже отменила экскурсию детей в Будапешт», — сообщила она.

Чтобы немного успокоиться, актриса связалась с квалифицированным врачом. Медик поспешила заверить — ситуация под контролем, но ученые и исследователи пока не могут дать точных ответов на некоторые вопросы.

Ранее о проблемах, связанных с коронавирусом, заявляла Яна Рудковская. Продюсер Димы Билана пожаловалась, что не может улететь на Мальдивы.