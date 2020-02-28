Мистер Робот в жизни: Рами Малек высказался о соцсетях и съемках

Рами Малек стал звездой совсем внезапно, сначала главная роль в неоднозначном проекте «Мистер Робот», потом ему доверили возродить неподражаемого Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», а вот теперь он дорос и до главного антагониста в фильме про Джейса Бонда и будет соперничать с Дэниэлом Крэйгом в картине «Не время умирать». Издание Womanhit задало актеру несколько каверзных вопросов.

Как рассказывает сам Малек, ему быстро удается прочувствовать персонажей, которых ему предстоит воплотить на экране. При этом Рами не звездный ребенок и успех не свалился на него сам по себе, пришлось пройти через тысячу кастингов и убедить родителей, что актерская профессия — его реальная необходимость. Единственный момент, который актер хотел бы исправить в своей жизни, это его спотыкание в то время, когда он шел забирать свою статуэтку «Оскар» за лучшую мужскую роль в кинокартине «Богемская рапсодия».

Малек не особо любит социальные сети и старается не проводить в них время. Это можно заметить по его официальному аккаунту в Instagram, ведь хотя там более трех миллионов подписчиков, он выложил на своей странице всего четыре фотографии.