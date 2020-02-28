Герой шоу-бизнеса: принц Гарри записал песню с рок-музыкантом

Его Величество и Джон Бон Джови готовят музыкальную композицию под названием Unbroken.

Внук Елизаветы II герцог Сассекский, находясь в настоящее время на территории королевства, спел дуэтом с легендой рок-музыки Джоном Бон Джови. Они записали совместный трек для ближайших спортивных состязаний «Игры непобежденных». Видеокадры из знаменитой студии звукозаписи «Эбби-роуд» появились в Сети.

На видео певец совместно с принцем под гитару исполняют лиричную композицию, которая, предположительно, станет гимном на майских соревнований в Гааге. По сообщению Daily Mirror, участие в записи композиции принял также английский хор ветеранов войны.

Гарри на студии также пообщался с участниками хора. «Игры непобежденных» — это традиционное спортивное мероприятие, в котором участниками выступают ветераны и инвалиды боевых действий, а также действующие военнослужащие.