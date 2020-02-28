Канада больше не будет оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

У Меган Маркл, ее супруга принца Гарри и их сына Арчи возникли большие проблемы, связанные с проживанием на территории Канады. Власти страны заявили, что оплачивать охрану герцогов Сассекских они больше не намерены. Как сообщает издание Daily Mail, начиная с 1 апреля Королевская канадская конная полиция более не будет обеспечивать безопасность высокопоставленного семейства, ведь деньги на все это идут исключительно из бюджета государства. Так что если принц Гарри и Меган Маркл хотят и дальше находиться под круглосуточной охраной, им следует подумать о том, где взять на это деньги.

Напомним, еще в ноябре 2019 года чета прибыла в Канаду с коротким визитом, который немного затянулся. И проблем с охраной не было, но уже с 31 марта принц Гарри и Меган Маркл официально перестанут представлять королевскую семью Великобритании, так что и охраны у них больше не будет. В начале 2020 года Меган и Гарри заявили, что хотят отказаться от всех привилегий, которые предоставляет статус принадлежности к королевской семье.