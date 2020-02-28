«Мою мечту украл так просто»: Тимур Родригез посвятил Шнурову нецензурную лирику

Комик посмеялся над политическими амбициями лидера группировки «Ленинград» через сравнение его роста со своим.

Неожиданная новость о том, что Сергей Шнуров возглавит «Партию Роста» на ближайших выборах в Госдуму РФ, невероятно всколыхнула отечественный шоубизнес. Поступок звезды вдохновил, например, Валерию пойти по его стопам, а Тимура Родригеса — на поэзию. Комик и певец записал видео, на котором декламирует стихотворение, посвященное Шнуру. «Вместо того, чтоб просто спиться, пошел в политику Сергей», — возмущается Родригес в своем инстаграме.

«Мою мечту украл так просто, мою надежду растоптал! Вы вслушайтесь: «Партия Роста». Да я всю жизнь о ней мечтал!» — признался Тимур.

И предложил ответочку 175-сантиметровому Шнуру от «низкорослых» — он, Цекало, Губин, Галустян, Пахмутова, Кардашьян и многие другие могли бы объединиться в альтернативную партию. Новоиспеченный политик отреагировал на реверанс Родригеса — он сделал репост видеоролика и снабдил эмодзи с аплодисментами.

Кстати, сам Шнуров недавно официально объяснил свое решение. Он уверен, что если состоявшемуся мужчине есть что предложить ради изменений ситуации, то это нормально.