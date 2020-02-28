«Как замутила в животе такое»: Самойлова рассказала, каково быть матерью мальчика

Ставшая матерью в четвертый раз модель Оксана Самойлова поделилась с подписчиками настроением изменившейся себя. Напомним, маленький Давид появился в семье рэпера и его супруги 10 дней назад, 18 февраля. Ребенок стал долгожданным наследником исполнителя – ранее Устименко воспитывал трех дочерей: Лею, Ариэлу и Майю. Накануне Давиду сделали обрезание, чем гордый отец поспешил похвастаться.

Позже многодетная мать Оксана Самойлова призналась – появление сына изменило ее восприятие себя. Сейчас модель берет сына на руки и не может до конца поверить, что подарила-таки супругу мальчика. Уже сейчас в маленьком Давиде Оксана чувствует большую силу.

«Я прямо не могу насмотреться на него. Не понимаю, как я могла замутить в своем животе такое, да еще и другого пола. Когда ты рожаешь девочку, это как-то более естественно, что ли. Мальчик — совсем другое чувство», — сформулировала она свои мысли.

Тем временем счастливый Джиган продолжает благодарить возлюбленную за подаренное счастье. В комментариях рэпер признался супруге в любви и заявил, что она — его королева.