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«Волшебная мама»: Пугачева поделилась трогательным фото с дочерью Лизой

Певица не очень часто публикует общие снимки с детьми.

«Волшебная мама»: Пугачева поделилась трогательным фото с дочерью Лизой
Певица Алла Пугачева. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Алла Борисовна периодически делится с поклонниками в своем микроблоге в «Инстаграме» фотографиями. Но в основном это селфи или снимки с друзьями, на семейные кадры Примадонна довольно скупа. Но в своей последней публикации она порадовала фанатов своей фотокарточкой с младшей дочерью Лизой. Мама заключила малышку в крепкие объятия и написала: «Счастье в надежных руках».

Фанатов умилила теплота снимка, и они поспешили выразить свои эмоции в комментариях:

«Как мило!», «Сладкие!», «Нежность, любовь и защита мамы!», «Волшебная мама», — поделились впечатлениями подписчики.

А вот супруг Аллы, Максим Галкин, более активно посвящает фанатов в семейную жизнь. Он чаще жены делится снимками детей, на которых периодически появляется и сама легендарная певица.

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