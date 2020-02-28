«Волшебная мама»: Пугачева поделилась трогательным фото с дочерью Лизой

Певица не очень часто публикует общие снимки с детьми.

Алла Борисовна периодически делится с поклонниками в своем микроблоге в «Инстаграме» фотографиями. Но в основном это селфи или снимки с друзьями, на семейные кадры Примадонна довольно скупа. Но в своей последней публикации она порадовала фанатов своей фотокарточкой с младшей дочерью Лизой. Мама заключила малышку в крепкие объятия и написала: «Счастье в надежных руках».

Фанатов умилила теплота снимка, и они поспешили выразить свои эмоции в комментариях:

«Как мило!», «Сладкие!», «Нежность, любовь и защита мамы!», «Волшебная мама», — поделились впечатлениями подписчики.

А вот супруг Аллы, Максим Галкин, более активно посвящает фанатов в семейную жизнь. Он чаще жены делится снимками детей, на которых периодически появляется и сама легендарная певица.