Звезду Comedy Woman Елену Борщеву готовят к операции

Актрису юмористического шоу Comedy Woman Елену Борщеву готовят к операции. Об ухудшении в самочувствии сама 38-летняя комедиантка рассказала подписчикам на личной странице в Instagram. Активно занимающаяся спортом Борщева почувствовала недомогание и обратилась к медикам. Многочисленные исследования и анализы показали — у юмористки образовалась грыжа. Сейчас Елене требуется оперативное хирургическое вмешательство.

«В интернете специально не читаю подробности диагноза, боюсь испугаться еще больше, возможно, придется оперировать… предстоит еще хорошо проконсультироваться», — сообщила она.

Позже порталу «СтарХит» Лена рассказала, что специалисты связывают появление новообразования со второй беременностью – дочь Ума родилась у актрисы в 2015 году. Борщева успела побывать сразу у двух врачей — они сказали, что грыжу нужно удалить.

Теперь знаменитости предстоит найти время, чтобы уделить его себе и своему здоровью. Обратиться в клинику Борщева планирует в ближайшие два месяца. Еще месяц знаменитость потратит на реабилитацию.

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