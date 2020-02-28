В махровом полотенце и тапочках: Водянова отпраздновала 38-летие в сауне

28 февраля невеста французского предпринимателя Антуана Арно отмечает свой день рождения. Так, 38-летие русская модель решила провести в сауне. На личной страничке в Instagram Наталья Водянова поделилась отчетным снимком, устроив импровизированную фотосъемку. Перед объективом фотокамеры именинница предстала в белом махровом полотенце и тапочках. Примечательно, что автор снимка предпочел остаться за кадром.

больше по теме Антуан Арно показал редкое архивное фото с беременной Водяновой В союзе с французским бизнесменом 38-летняя модель к троим имеющимся отпрыскам родила еще двоих детей.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, редкое архивное фото с беременной Водяной по случаю дня рождения Натальи на личной страничке в Instagram опубликовал нынешний избранник многодетной модели. Французский предприниматель признался русской невесте в чувствах, подметив, что он считает ее самой красивой женщиной в мире.

«В моем образе ко дню рождения!!» — подписала снимок Водянова.

Напомним, что у модели пятеро детей: 18-летний Лукас, тринадцатилетняя Нева и двенадцатилетний Виктор — после расставания звездной мамы с их отцом, британским аристократом Джастином Портманом, остались под опекой Натальи. Кроме того, в отношения с французским бизнесменом Антуаном Арно манекенщица родила двух младших сыновей. Знаменитость пока еще не показывала широкой публике личика пятилетнего Максима и трехлетнего Романа.