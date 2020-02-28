Младшая дочь Елены Изаксон отреагировала на слова о «сделанных» губах

Стефания Маликова не только поделилась свежими портретными снимками в Instagram, но и пообщалась с верными почитателями.

Дочка 50-летнего Дмитрия Маликова — Стефания — по мере возможности старается отвечать на вопросы и комментарии поклонников в Instagram. Наследница именитой фамилии в отличие от звездного отца и тети, Инны Маликовой, вместо вокала и музыки выбрала для себя совершенно другое направление. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro композитор уточнил, что их с Еленой дочь учится на факультете международной журналистике в МГИМО.

В комментариях к свежим портретным снимкам младшей дочери Елены Изаксон одна из подписчиц Стеши под ником @gortenzia57 настаивала на том, чтобы девушка больше экспериментировала с внешностью. Примечательно, что наследница Дмитрия Маликова не оставила без внимания слова о «сделанных» губах, опровергнув все подозрения на этот счет.

«Губы больше не делай, а то испортишь себя! Вот сейчас все ок! Красиво!!» — отметила поклонница Стефании. «А я и не делаю губы!! Спасибо за ваше мнение», — лаконично, без лишний эмоций, уточнила младшая дочка Изаксон.

Напомним, что в семье Маликовых также подрастает двухлетний Марк. По словам певца, его сынишка уже научился считать до десяти. Кроме того, малышу нравится танцевать «Калинку-малинку». Но больше всего кроху привлекаются игрушки и, в частности, всевозможные машинки.