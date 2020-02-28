Русский акцент: Энрике Иглесиас назвал дочь несуществующим именем

У российской теннисистки Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса в конце января родилась прекрасная дочка. Счастливые родители не перестают делиться новостями о наследнице, и в пятницу, 28 февраля, появилась первая информация об имени дочки двух знаменитостей. Как сообщает издание Lenta, Иглесиас признался, что имя младенца — Маша. Имя отличное, вот только несуществующее, правильный вариант — Мария, а Маша — это уже сокращение. Так что дочка знаменитостей получила хоть и русское, но не вполне настоящее имя.

Напомним, это уже третий по счету ребенок счастливой пары — в конце 2017 года Анна родила чудесных близнецов Николаса и Люси, с их именами все в порядке. По словам Энрике, именно Анна выбрала имя для дочки, оно ему очень нравится. Также артист поделился, что пытается понемногу учить русский язык и у него уже есть определенные успехи.