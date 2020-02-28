«Наши отношения напоминали мусорное ведро»: Васильева не позволила Мартиросяну обижать сына

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что их отношения со вторым супругом актером Георгием Мартиросяном были обречены. В браке у них родилась в 1986 году дочь Елизавета.

«Наши отношения напоминали мусорное ведро. Знаете, как он относился к моему сыну от первого брака? Вот как к помойному ведру. Можно сказать: «Сынок, вынеси ведро». А можно: «Козел, вынеси ведро». Моих детей нельзя обижать! Это сразу приговор в отношениях». Татьяна Васильева

Как отметила Татьяна Васильева, недолгое время с ними жил сын Мартиросяна от предыдущего брака Дмитрий.

«У Димы сложная судьба. Рано умерла мама. Он был обделен вниманием со стороны отца. Я уже ничего не могла изменить в их отношениях. Да и не пыталась. Не было сил», — вспомнила актриса.

Как она отметила, сейчас в жизни Дмитрия все хорошо. Он уже взрослый мужчина. Также она не стала отрицать, что в свое время у молодого человека были проблемы с наркотиками. Правда, подробно на эту тему предпочла не говорить.