Александр Олешко ушел с телеканала НТВ

Артист признался, что ему надоело сидеть на «скамейке запасных».

Известный шоумен и телеведущий Александр Олешко во время интервью на Радио «Комсомольская правда» внезапно разоткровенничался.

Когда разговор зашел о телеэфирах звезды, он неожиданно признался, что уже не состоит в штате НТВ, где работал последние несколько лет:

«Мне надоело сидеть на скамейке запасных и ждать, когда же мне предложат хороший проект. Я в таком возрасте, когда могу делать массу всего интересного», — объяснил свой уход Олешко.

Артист признался, что решение не продлевать с телеканалом контракт — это полностью его идея.

Напомним, что до НТВ ведущий работал долгое время на Первом канале, где вел такие программы, как «Минута славы» и «Точь-в-точь».