«Все такая же красотка»: Эмин поздравил бабушку с днем рождения

40-летний артист Эмин Агаларов трогательно поздравил любимую бабушку с днем рождения. Теплый снимок исполнитель опубликовал в личном микроблоге в Instagram. В кадре счастливый внук радостно целует родительницу, когда та пытается сказать что-то в микрофон. Показал Агаларов и не менее душевные кадры с бабушкой из семейного архива. На них наглядно видно, что женщину совсем не берет время, чего нельзя сказать про возмужавшего Эмина.

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«Бабушка! Ты не меняешься! Все такая же красотка!! С днем рождения! Здоровья тебе побольше!!!» — сопроводил он кадры подписью.

Напомним, недавно азербайджанский певец вернулся домой из Америки и Канады, где дал ряд впечатляющих концертов. Эмин успел выступить в Торонто, Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе — во всех городах появление артиста вызвало аншлаг. Позже Агаларов заявил, что каждый из посетивших его выступление сделал большой вклад в него, как в исполнителя — люди помогли певцу почувствовать себя настоящим профессионалом, выступающим перед полным залом.