Правила хорошего тона: Алена Кравец решила обучить бомонд этикету

Первый выпуск авторской передачи от светской львицы появился на YouTube.

Светская львица Алена Кравец решила обучить бомонд этикету. В первом выпуске передачи «Инсайт от Алены Кравец», который вышел на YouTube 27 февраля, жительница Рублевки вместе с соведущим Дмитрием Штукиным наглядно продемонстрировала несколько уроков правильного взаимодействия.

Так, например, галантный мужчина, который ведет свою даму в ресторан, должен помочь спутнице аккуратно сесть за стол, отодвинув для нее стул. Кравец подчеркнула — сильный пол достаточно часто забывает об этом, нивелируя тем самым все последующие грамотные действия.

Если мужчина и женщина решают побаловать себя алкогольными напитками, важно знать, как грамотно взять в руки бокал. Согласно этикету, стеклянная посуда должна приподниматься за тонкую ножку. Чокаться с особым усердием Кравец также не советует — есть вероятность остаться вовсе без бокала.

Помимо прочего, в ресторане запрещается громко смеяться, разговаривать во весь голос. Кравец напомнила, что нельзя также класть локти на стол, наклоняться над блюдом своего партнера. По возможности нужно отказаться и от телефона.

«Поверьте, ресторан — это не то место, где нужно наслаждаться своими гаджетами. В заведения подобного типа приходят, чтобы вкусно поесть и побеседовать с другим человеком. Если вы ждете важного звонка, достаточно просто выйти за пределы основного зала», — резюмировала она.