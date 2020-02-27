Виктория Лопырева в ярком платье с перьями и бриллиантах предстала в Дубае

Виктория Лопырева даже после родов продолжила вести активный образ жизни. Модель постоянно путешествует вместе со своим сыном Марком Лео. Помогает ей заботиться о ребенке муж Игорь Булатов. Не так давно они приехали в Дубай. Блондинка там не только отдыхает, но и работает. Она успела принять участие в модных фотосессиях и теперь готовится к фестивалю «Матрешка». В свободное время модель загорает и играет с наследником, которому недавно исполнился один год.

Уже на носу весна, а также праздник 8 Марта, поэтому Лопырева решила похвастаться своими драгоценностями. На новом фото она предстала в ярком платье на тонких бретельках с перьями и глубоким декольте. Однако главным атрибутом образа стало роскошное колье с бриллиантами. Виктория устроила фотосессию в магазине и отметила, что там есть много красивых диадем, подвесок и других украшений, которые подойдут для особых случаев и даже свадьбы.

«В «Дубай Молле» много классных магазинов, но пройти мимо невозможно — слишком много стильных украшений: от милых и нежных до high jewelry и самой настоящей тиары для специального случая, например, свадьбы. В общем, выбрать трудно — все о-о-очень красиво», — рассказала девушка.

Поклонники восхитились нарядом Лопыревой и ее красотой. Они отметили, что выглядит модель превосходно. Сама девушка активно готовится к гала-вечеру. По всей видимости, на нем она тоже появится в бриллиантах. Напомним, что в конце прошлого года модель расписалась в ЗАГСе с Булатовым, а вот пышное торжество они отложили. Свадьбу влюбленные планируют сыграть в этом году.