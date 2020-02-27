Магнит для маньяков: Канделаки призналась, что привлекает психически нездоровых фанатов

В программе на радио «Комсомольская правда» ведущая Тина Канделаки поделилась личной серьезной проблемой с известным психиатром Андреем Курпатовым. Достаточно часто звезда страдает от навязчивых поклонников, причем не совсем адекватных:

«У людей, видимо, было психическое расстройство, и это каким-то образом накладывалось почему-то на мою персону. Они считали, что слышат мой голос, я их зову, они конкретно ко мне приходят и так далее», — рассказала Канделаки.

При этом ситуации с неадекватным поведением и нездоровым стремлением установить контакт с Канделаки настолько сильно ее тревожат, что она обращалась к психиатру. И специалист прокомментировал происходящее с журналисткой тем, что она является своего рода магнитом для подобных людей: «Это связано с особенностью моей персоналити, что такая яркость, витальность вызывает такую реакцию именно у людей с таким видом расстройств», — заключила Канделаки.

Знаменитая брюнетка действительно очень ярко и громко заявляет о себе. Не так давно она стала автором книг о том, как поддерживает себя в прекрасной форме.