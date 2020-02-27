Масленица у Малахова: Орлова пришла в черном пальто, а Шкулева — в приталенном платье

Андрей Малахов обсуждает личную жизнь звезд и простых людей в эфире своих ток-шоу, а вот о своей жизни рассказывает крайне редко. Вот уже девять лет он состоит в браке с Натальей Шкулевой. У супругов подрастает двухлетний сын Александр. Как оказалось, мальчик в столь юном возрасте ходит в музыкальную школу. Не так давно появились слухи, что избранница телеведущего снова беременна. Также начали поговаривать, что в семье назрел разлад.

Традиционно каждый год Малахов устраивает вечеринку в честь Масленицы. На этот раз он собрал гостей в отеле «Лотте Плаза», в королевском номере. Гостей развлекали музыканты и танцоры. На столах было много различных блюд. Телеведущий предстал перед гостями со своей супругой, которая облачилась в приталенное платье с рукавами-фонариками молочного цвета. Легкие локоны и заколка дополнили нежный образ.

На праздник пришла и Ольга Орлова, к которой недавно в Сети приревновала мужа Шкулева. Тогда актриса поцеловалась с телеведущим. На этот раз они сделали совместное фото, на котором будто втроем хотят поцеловаться. Ольга была одета в платье-пальто с тонким поясом. Она выглядела не менее элегантно, чем хозяйка вечера.

Также пришла на вечеринку Анастасия Волочкова, которая не постеснялась показать стройные ноги в мини-платье и на каблуках. Вместе с ней позировал артист, известный под псевдонимом Заза Наполи.

Чета Юдашкиных тоже не пропустила званый ужин. Марина Юдашкина в белоснежных брюках и блузке в тон позировала с гостями. Анита Цой предпочла молодежный стиль. Она появилась в платье свободного кроя с принтом.