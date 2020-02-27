«Лучше не встречал»: Евгений Маргулис поделился секретами успешного брака

С первой и единственной женой Анной, психологом по образованию, знаменитый исполнитель Евгений Маргулис вместе с 1984 года. Звездный супруг убежден: счастья в браке можно добиться, если не перечить жене. Об этом он рассказал в интервью порталу WomanHit. Рокер считает, что выслушать вторую половинку нужно молча, а потом сделать так, как считаешь правильным. А на вопрос, как паре удалось прожить вместе столько лет, Маргулис ответил:

«Лучше я никого не встречал. А хуже было неинтересно», — признался исполнитель.

В этом году певец, композитор, экс-участник «Машины времени» и «Воскресения» Евгений Маргулис отметит 65-летие. Творческий путь музыканта начался в 19 лет с группы «Машина времени», которую он пополнил в 1974 году.

В настоящее время музыкант ведет на телевидении авторскую музыкальную передачу «Квартирник НТВ у Маргулиса».