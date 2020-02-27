Временно без семьи и футбола: Тарасова прооперировали после сложного перелома ноги

Полузащитника казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова прооперировали после сложного перелома ноги. В четверг, 27 февраля, футболист вышел на связь с подписчиками, чтобы успокоить их. В личном микроблоге в Instagram Тарасов подметил, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Сейчас за его состоянием тщательно следят хирурги римской клиники Villa Stuart. Медикам потребовалось несколько часов, чтобы вернуть ногу Тарасова в рабочее состояние.

Сам Дмитрий не унывает и рассчитывает быстро вернуться к тренировкам и играм. На опубликованном им самим снимке Тарасов выглядит бодрым и готовым к бою.

«Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлоке Холмсе»- «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо», — высказался он.

В комментариях некоторые футбольные болельщики продолжают иронизировать над игроком казанцев. Некоторые всерьез предложили Тарасову закончить карьеру – они уверены, что Дмитрий уже достаточно стар для того, чтобы продолжать играть. Другие пожелали экс-игроку сборной России быстрее восстановиться и вернуться на поле с новыми силами.