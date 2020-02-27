«Единственный и нежный»: переживающая развод Муцениеце показала, с кем проводит ночи

Актриса заявила, что главное в любви — не терять веру. Всего несколько дней назад она объявила, что рассталась с супругом.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный считались одной из самых крепких и счастливых пар в российском шоу-бизнесе. Они познакомились на съемках и вскоре тайно поженились. Со временем у них появилось двое детей: София и Тимофей. Однако ходили слухи, что актер поднимает руку на супругу, а два года назад они признались, что едва не расстались. Казалось, что влюбленные миновали кризис и снова счастливы, но 24 февраля они неожиданно объявили о разводе.

Павел сразу уехал в Санкт-Петербург и забрал с собой сына. Агата осталась дома. Накануне она вышла на связь и показала, с кем проводит ночи. Актриса предстала без макияжа и в ночной сорочке.

«Девушки! Самое главное в любви — это не терять веру. Потому что он точно есть, единственный и нежный, и самый преданный!» — сказала она, делая съемку прямо в постели.

После этого Муцениеце показала того самого, кому еще верит. В кадр попал ее кот Мистер Салливан, породы скоттиш-фолд. Питомец лег на грудь своей хозяйки и начал мурчать. Поклонники надеются, что девушка действительно не разочаровалась в любви и не будет одинока. В последнее время она постройнела, и не так давно стала соведущей на шоу «Голос. Дети».

Примечательно, что, по данным СМИ, Прилучный еще несколько месяцев назад заложила свой дорогостоящий автомобиль, а вот дом он оставил жене и детям. Что стало последней каплей в семье звезд, пока остается тайной. Однако Агата признавалась ранее, что у ее супруга непростой характер.