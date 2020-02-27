«Я вам нефтяной магнат?»: Пригожин отказался одолжить бывшей супруге 6 миллионов рублей

Елена попросила экс-супруга о помощи после того, как вместе со своим новым мужчиной оказалась в затруднительной ситуации.

Продюсер Иосиф Пригожин отказался помогать бывшей супруге деньгами после того, как она и ее сожитель оказались в затруднительной ситуации. Муж певицы Валерии рассказал в эфире передачи «Пусть говорят», что после развода оставил Елене и сыну с дочерью несколько квартир. Однако из-за нового бизнеса семья была вынуждена влезть в долги и заложить недвижимость. Понимая, что справиться собственными силами у нее не получится, она обратилась за помощью к Пригожину. Тот ей отказал.

«Мне звонила Лена, просила 6 миллионов. Я вам что, банкир? Нефтяной магнат? Я что, должен доставать, отдавать? Лена настолько безответственно подходила к каким-то таким вещам. Работу можно найти всегда!» — сказал он.

Пригожин вспомнил, что когда он жил с супругой, та не утруждала себя поиском занятости, предпочитая спокойный сон. Теперь же он уверен — ее благополучие больше не его проблема, он переживает за собственное будущее.