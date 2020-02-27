Пятилетняя дочь Тимати и Шишковой рассекретила свой дом у Кремля

Недавно Тимати стал отцом во второй раз. Анастасия Решетова подарила ему сына Ратмира. Девушка предпочла рожать в России. В ответственный момент возлюбленный находился рядом с ней и первым взял новорожденного на руки. Познакомилась с малышом и его сестра Алиса, которая была рождена в прошлых отношениях рэпера с моделью Аленой Шишковой. Теперь девочка время от времени видится со своим новым родственником.

Тимати души не чает в своих детях, но за его старшей наследницей в основном приглядывает бабушка Симона Юнусова. Она ездит с семьей на отдых и даже выступает на сцене вместе со своей внучкой, которая занимается балетом. На днях дочь Шишковой прогулялась по центру Москвы. Она провела экскурсию по Красной площади. Алиса рассказала о лобном месте, где «рубили головы», и о зодчем, построившим собор Покрова Пресвятой Богородицы.

Когда девочка увидела Большой москворецкий мост, то неожиданно рассекретила свой дом. «Через этот мост — там сразу наш дом», — заявила она. Поклонники оценили ролик. Они отметили, что у дочери Тимати хорошо поставлена речь. В комментариях рэпер даже оставил плачущие смайлики. «Мир глазами ребенка — это всегда по — другому. Всегда интересно, увлекательно», «Самый идеальный обзор места», «Какая, Алиса! Я ей восхищаюсь», «Умница, много интересных деталей рассказала», «Теперь ясно, где вы живете», — прокомментировали пост подписчики.