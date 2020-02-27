Было непросто: звезда сериала «Зачарованные» об отношениях с гендерквиром

Звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн в 2018 году одна из первых поделилась с общественностью жуткой информацией о сексуальном насилии со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Именно после ее признания «полетели головы с плеч» актеров и режиссеров всех мастей, так как посыпались признания и со стороны других актрис.

На днях актриса дала подробное интервью, которое опубликовало издание Podtail. Как выяснилось, Роуз долгое время встречалась с женщиной и даже с гендерквиром (человек, признающий не только мужской и женский пол). Как оказалось, в данный момент актриса состоит в счастливых отношениях с девушкой по имени Саманта, при этом отмечая, что ее партнерша называет себя лесбиянкой, однако сама Макгоуэн не относит себя к этой сексуальной ориентации. Также актриса вспомнила, что ранее у нее были сложные отношения с андрогинной моделью Рейн Дав, которая не позволяла Роуз называть ее девушкой. Макгоуэн даже пошутила, что для таких случаев нужен новый, еще не изобретенный словарь.

Напомним, актриса исполнила роль Пейдж Мэтьюс в сериале «Зачарованные».