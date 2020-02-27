Новорожденному сыну Джигана и Самойловой сделали обрезание в Майами

Джиган уже семь лет состоит в браке с Оксаной Самойловой. Они познакомились, когда артист еще не был популярным рэпером. Модель подарила своему избраннику троих дочерей. Они не скрывали, что мечтали о сыне. И в прошлом году девушка вновь забеременела. Джиган был так рад, что настоял, чтобы роды прошли в США. 18 февраля на свет появился его наследник Давид. А спустя всего три дня молодую маму и ребенка выписали.

Самойлова уже успела похвастаться стройной фигурой. Она сама поразилась тому, как быстро у нее исчез живот. Девушка назвала это местной магией. Дочки пары нянчятся с маленьким братиком. Они завороженно на него смотрели, когда впервые увидели. Как оказалось, Джиган решил провести обряд обрезания. Операция была проведена в Майами. Артист поделился снимками с сыном и раввином и сразу отпраздновал это событие.

«Устименко Давид Денисович», — написал он.

Поклонники поздравили рэпера, но многие удивились тому, что дочери носят фамилию матери, а сын — отца. «Как сынок, так Устименко, а как дочки — так Самойловы», «Дождался сыночка, поздравляю», «Счастливый папа», «Я одна в шоке от того, что узнала, что Джига — еврей?!», — стали комментировать пост подписчики. К слову, Джиган уже проявил себя как заботливый отец. Он всегда уделяет все свободное время детям и часто возит семью на моря. Детей артист считает даром свыше.