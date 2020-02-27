«Шапокляк крашеная»: экс-стилист Пугачевой обвинил Степаненко в отсутствии вкуса

Бывший стилист Аллы Пугачевой и Джулии Робертс, Джордж Ровалс, обвинил Елену Степаненко в отсутствии вкуса. Уже не первый день в Сети обсуждают обнародованное Сергеем Дроботенко совместное фото с бывшей супругой Евгения Петросяна. На нем Елена выглядит очень подтянутой. Помимо этого она явно сделала пластическую операцию.

Не в восторге от внешности Степаненко остался экс-стилист Аллы Пугачевой, Джордж Ровалс. Журналистам «Собеседника» он рассказал, что некоторое время назад сотрудничал с комедианткой — тогда она выглядела намного привлекательнее. Несколько лет назад Джорджа с Еленой познакомил их общий друг-парикмахер. После этого Степаненко по достоинству оценила результат работы Ровалса, однако долго сотрудничать с ним не захотела.

«Степаненко — Шапокляк крашеная! Вкуса у нее как не было, так и нет. Ей надо полностью все менять: и цвет волос, и укладку, и макияж тем более. Я не знаю, кто ее так рисует?!» — заявил он.

Парикмахер также обвинил Елену в скупости. Он заявил, что Степаненко откровенно экономила на его услугах. О том, что он больше не сотрудничает с юмористкой, Ровалс не жалеет, ведь больше выгоды он получает, работая с менее медийными лицами.