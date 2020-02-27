«Удивлен и опечален»: Джордж Клуни отреагировал на ситуацию с эксплуатацией детского труда

Знаменитый американский актер Джордж Клуни после анонса документального фильма телеканала Channel 4 о детях, якобы работающих на кофейных плантациях шести гватемальских ферм, которые, как полагают, поставляют товар компании Nespresso, отреагировал на скандал. Он «удивлен и опечален» тем, что такой кофейный гигант, амбассадором которого Клуни является, использует детский труд в своей производственной цепочке, сообщает The Guardian. Представители компании поспешили заявить, что приступили к серьезному внутреннему расследованию и проверят фермы в Гватемале. На это время они приостановили закупки с подозрительных плантаций, поскольку используют только этические методы создания своего продукта.

«Nespresso имеет нулевую терпимость к детскому труду», — подчеркнул генеральный директор кофейной компании Гийом ле Кунф. — Это неприемлемо. Там, где есть претензии, что наши высокие стандарты не соблюдаются, мы всегда реагируем».

Оскароносный актер подчеркнул, что не понаслышке знает, каково это — трудиться в нежном возрасте. Он с 12 лет работал на плантации, где выращивался табак, и прекрасно знает, что в сельском хозяйстве часто работают дети.