«Раздражающий момент»: Богомолов высказался про занимающихся благотворительностью знаменитостей

Константин Богомолов раскритиковал знаменитостей, занимающихся благотворительностью. Категоричными заявлениями на эту тему муж Ксении Собчак огорошил Алену Долецкую. Во время беседы журналистка и режиссер вспомнили, что на приглашениях на свадьбу, которые он с Собчак рассылали гостям, была строчка «Если в качестве подарка вы желаете перевести деньги в фонд или в помощь животным, убедительная просьба, не делайте этого». На вопрос о том, зачем была сделана эта приписка, Богомолов ответил – подобным образом он потроллил всех этих добряков.

«Это своеобразная реакция на раздражающий момент. Меня возмущает эта всеобщая хорошесть. У меня вообще странное складывается ощущение от актеров, которые патронируют благотворительные фонды», — признался он.

Богомолов подчеркнул – надпись эта сама по себе должна была восприниматься как шутка. Однако приглашенная на торжество Долецкая поспешила заявить – лично ей смешно от этого не было. Константин также подметил – свадьба была для него одним из самых счастливых дней. После самого события к нему в кафе неоднократно подсаживались люди. Они заявляли, что видели настоящую радость на лице молодоженов.