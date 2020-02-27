«Я очень несдержанный»: Богомолов рассказал о своих слабостях

Режиссер признался, что нередко не способен контролировать эмоции, что пагубно сказывается на некоторых аспектах его жизни.

Режиссер и супруг Ксении Собчак Константин Богомолов публично рассказал о своих слабостях. 44-летний деятель культуры признался, что очень уязвим перед чужой молвой, а также избыточно эмоционален. Последнее, к слову, значительно усложняет ему жизнь.

Режиссер отметил, что знающим людям достаточно попасть к какие-то конкретные точки для того, чтобы вывести его.

«Я очень несдержанный человек. Никогда не умел пропустить вещь, которая меня задевает. В свое время в ярости из МХАТа ушел, где у меня все было шоколадно. В эмоциональном порыве бросил заявление на стол, забрал вещи и ушел», — рассказал он Алене Долецкой в передаче «Решайся».

Богомолов отметил: он никогда не жалеет о тех решениях, которые принял в порыве чувств. Эмоции эти он называет «честными проявлениями» и считает, что именно такие вещи отличают людей наиболее здоровых.