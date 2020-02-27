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Дочь Ксении Бородиной рассказала, что любит отца за подарки

Супруг телеведущей Курбан Омаров поделился забавным видео дочки Теоны

Дочь Ксении Бородиной рассказала, что любит отца за подарки
Телеведущая Ксения Бородина ее дочь Маруся Будагова, ее супруг бизнесмен Курбан Омаров и его сын Омар. Фото: КП/Фролов Михаил

В своем микроблоге в Инстаграм муж ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров часто делится фото- и видеозарисовками из своей жизни. Это и селфи, и сторис, и семейные снимки, которые вызывают огромный интерес у многих подписчиков мужчины.

В одном из свежих постов Омаров разместил забавное видео, на котором его четырехлетняя дочь Теона призналась, за что она не любит папу:

 «Ну когда ты мне не даришь подарочки, я тебя не люблю, а когда даришь – люблю», — произнесла девочка.

Омаров за кадром удивился такому заявлению и заметил, что это очень хитрая позиция.

«Это что, подарочковая любовь? Ты себя ведешь, как все женщины мира. А ты должна быть индивидуальностью, любить меня просто так», — засмеялся отец.

А не так давно Теона сбрила себе одну бровь. Бородина рассказала своим подписчикам о том, что поступок с бритвой ее шокировал – девочка увидела, как бреется отец, и попыталась повторить процедуру со своим лицом.

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