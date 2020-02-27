Дочь Ксении Бородиной рассказала, что любит отца за подарки

В своем микроблоге в Инстаграм муж ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров часто делится фото- и видеозарисовками из своей жизни. Это и селфи, и сторис, и семейные снимки, которые вызывают огромный интерес у многих подписчиков мужчины.

В одном из свежих постов Омаров разместил забавное видео, на котором его четырехлетняя дочь Теона призналась, за что она не любит папу:

«Ну когда ты мне не даришь подарочки, я тебя не люблю, а когда даришь – люблю», — произнесла девочка.

Омаров за кадром удивился такому заявлению и заметил, что это очень хитрая позиция.

«Это что, подарочковая любовь? Ты себя ведешь, как все женщины мира. А ты должна быть индивидуальностью, любить меня просто так», — засмеялся отец.

А не так давно Теона сбрила себе одну бровь. Бородина рассказала своим подписчикам о том, что поступок с бритвой ее шокировал – девочка увидела, как бреется отец, и попыталась повторить процедуру со своим лицом.