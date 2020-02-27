«Райский уголок!»: Юрий Антонов продемонстрировал шикарный сад возле своего дома

Во дворе музыканта обитают как домашние, так и дикие животные.

Юрий Антонов очень гордится своим загородным домом, который выглядит как настоящее родовое поместье. Культурно разбитый сад здесь гармонично перемежается с деревьями, бережно оставленными от местного леса.

Певец недавно завел свою страничку в Instagram и благодаря этому его имение может рассмотреть любой желающий. А здесь действительно есть чем полюбоваться!

Музыкант – большой любитель животных. В его доме, судя по фото в блоге, живет несколько котов. А во дворе ходят фазаны, гуси, утки, куры и петухи. Забегают в гости и дикие белки.

Во дворе разбит живописный прудик, в котором любят плавать гуси. Да и самому Юрию Михайловичу нравится отдохнуть возле воды.

больше по теме Юрий Антонов завел аккаунт в Instagram и заполнил его котиками 75-летний певец поддался на уговоры коллег.

«Можно целый день сидеть на скамеечке и любоваться на эту красоту», «Райский уголок! Теперь я понимаю почему много разной живности! Без этого не было бы Вашего рая!», «Какое единение с природой!» — восхищаются видами поклонники Антонова.