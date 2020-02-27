Лика Стар призналась, что покидала сцену ради итальянского мужа

По словам исполнительницы, для нее самое важное в жизни - это дети и семья.

Певица Лика Стар в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что для нее на первом месте всегда будут дети и семья. Именно поэтому она в свое время покинула сцену и уехала жить на Сардинию в Италию. Звезда вышла замуж за бизнесмена Анджело Сеччи, от которого родила сына и дочь. Также у нее есть сын от первого брака с бизнесменом Алексеем Мамонтовым.

«В Таллине мы пошли в бар и там я встретилась с Анджело. Я увидела человека с ярко счастливыми глазами. Мы обменялись телефонами. Часто созванивались. Так начался наш роман. Мы много с ним говорили о детях, о моем сыне Артеме. Я вышла за него замуж. Уехала жить на Сардинию». Лика Стар

Как отметила звезда, в какой-то момент ей было нужно уехать на съемки в Россию на шоу «Последний герой». Вскоре она узнала, что беременна. «В тот момент я сказала себе, что еще одну ошибку не повторю. Какая карьера? Я жду ребенка. Хочу, чтобы у меня была семья», — заметила она, объясняя причины временного ухода со сцены.

По словам Лики Стар, Сардиния стала для нее вторым домом. Она не жалеет, что перебралась в Италию.