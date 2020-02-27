«Я созрела для семьи и детей!»: Семенович рассказала о своем новом возлюбленном

Певица призналась, что ее сердце занято. Более того, девушка хочет в ближайшее время создать полноценную семью.

Анна Семенович обладает эффектной внешностью. Но при этом долгое время в личной жизни певицу преследовали неудачи. Два года назад в Греции за внимание звезды боролись ее поклонники — швейцарский бизнесмен и греческий миллиардер. Но в итоге ни с одним из них отношения у артистки не сложились. В последнее время она тщательно скрывала личную жизнь, но в новом интервью рассказала, что сердце ее уже не свободно.

Как оказалось, Анна встречается с бизнесменом. Она не стала называть его имени, но отметила, что он обладает чувством юмора, с ним легко и весело. По словам певицы, она чувствует себя любимой маленькой девочкой-капризулькой.

«Мой любимый мужчина подарил мне на 14 февраля целую клумбу тюльпанов, они заняли половину моей гостиной!» — похвасталась артистка. Ее избранник не публичный человек, но сумел найти подход к Семенович.

Звезда, которой в этом году исполнится 40 лет, заявила, что готова для создания семьи. Более того, она заверила, что хочет это сделать в ближайшее время. Похоже, что певица намекнула на скорую свадьбу. Также она готова и стать матерью.

«Если все у нас сложится, мы планируем в ближайшее время создать семью. Хочется уже начать новую жизнь для себя и родить деток. Я, наконец, для этого созрела. У каждого для этого свое время… Хорошо, что здоровье позволяет родить ребенка и создать семью. Надеюсь, что у Вселенной планы на меня совпадают с моими», — поделилась планами Анна с изданием «7 Дней».

Напомним, что артистка много гастролирует, выпускает синглы, но не забывает о своей внешности. Она ухаживает за собой и подбирает женственные образы. Последние два месяца Семенович носит наряды свободного кроя. Это спровоцировало слухи о беременности, которые пока артистка не комментирует.