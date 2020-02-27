Лика Стар принесла в студию «Судьбы человека» интимный подарок от Аллы Пугачевой

Певица Лика Стар пришла в студию программы «Судьба человека» с неким интимным подарком, полученным много лет назад в подарок от Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. При этом она так и не решилась его показать присутствующим в зале зрителям. Подарок хранится у нее в крошечной коробочке.

Исполнительница рассказала, что из-за романа с Владимиром Пресняковым-младшим Пугачева, которая одно время считала Лику Стар своей преемницей, стала строить препятствия молодой звезде. Она была в черном списке и на телевидении ее клипы не крутили. Впрочем, по словам Лики, с годами Примадонна остыла. К тому времени ее дочь Кристина Орбакайте уже рассталась с Владимиром Пресняковым.

«Мы встретились с Аллой Борисовной. Она вручила мне коробочку с буквами А и Б. Я решилась открыть ее только дома. Там то, что она посчитала важным мне подарить. Это очень интимно. Я не имею право показывать. Алла Борисовна спросила меня, где я пою. Я ответила: «Там, где хочу. На кухне». Она сказала в ответ: «Мне бы так». Лика Стар

Ведущий Борис Корчевников попросил исполнительницу показать только ему, что в коробочке. Лика Стар не стала возражать и приоткрыла завесу тайны.

«Это вам подошло?» — спросил он, когда увидел содержимое. «Идеально», — ответила Лика Стар.