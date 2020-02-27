«Безмозглый позер»: Александр Гордон высказался об Олеге Соколове, расчленившем свою возлюбленную

Телеведущий уверен, что питерский ученый-убийца пытался быть тем, кем не является.

На Первом канале два вечера подряд в программе «Док-Ток» Александр Гордон пытался нарисовать портрет Анастасии Ещенко, погибшей от рук своего возлюбленного, 63-летнего ученого-историка Олега Соколова. Дал характеристику Гордон и самому убийце.

Ведущий зачитал фрагменты исповеди, которую обвиняемый написал, сидя в тюрьме. И телеведущего, по его словам, просто поразило написанное, в котором нет ни капли сожаления и раскаяния.

«Если бы не экспертиза вменяемости, я бы счел его невменяемым. Но если он вменяемый пишет такие вещи в своей исповеди, находясь в тюрьме, значит, это абсолютно циничный, безмозглый позер, который всю жизнь пытался изображать из себя другого человека, а когда не вышло, превратился в абсолютное полное стопроцентное ничтожество!» — воскликнул Гордон.

Признанный выдающийся ученый, обладатель ордена почетного легиона Франции – с одной стороны, и пытающийся стать кем-то большим, но безуспешно, — с другой, Олег Соколов, по убеждению Гордона, мстил за это всем остальным. Поэтому в его жизни были неуверенность в себе, алкоголь, рукоприкладство и – как логичное завершение цепочки — убийство.

Ведь известно, что до трагедии с Ещенко он уже обвинялся в избиении другой студентки, которую чуть не задушил. Только вот не было раскаяния за содеянное.

Обращаясь с экрана к родителям убитой девушки, Гордон произнес: