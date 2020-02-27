«Чтооо?»: рядом с Ириной Шейк разглядели Максима Виторгана

Всего один кадр Ирины Шейк с менеджером Али Кавусси наделал много шума в Сети. Напомним, звезду застукали с ее помощником в Милане, нежно держащими друг друга за руки. Мало того, на безымянном пальце правой руки топ-модели в этот момент сияло колечко, которое тут же публика приняла за помолвочное.

больше по теме Шейк засветилась в Милане с помолвочным кольцом Папарацци сфотографировали звезду с ее помощником Али Кавусси.

А как еще можно было это понять? Ведь пара просто излучала тепло, да и, завидев папарации, они словно отшатнулись друг от друга, стараясь изобразить безразличие.

Когда же этот снимок появился в Сети, российские поклонники Шейк восприняли его по-своему. Некоторым фолловерам показалось, что это бывший муж Ксении Собчак.