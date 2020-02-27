«Пошлый, беспринципный, аморальный»: Лещенко дал хлесткую характеристику Разину

История с программой «Прямой эфир» Андрея Малахова, где Юрий Шатунов обвинил Андрея Разина в использовании его фонограммы, все еще продолжается. Продюсер «Ласкового мая» заявил в своем Instagram, что подает иск в суд на шоу, включая его участников Юрия Шатунова и Льва Лещенко.

Напомним, гости студии засмеялись, услышав пение Разина, заметив, что оно действительно очень похоже на фирменную манеру Шатунова. Лещенко также имел неосторожность сказать, что Андрей Александрович никогда не был певцом, дескать, он всего лишь администратор.

Подобное поведение продюсер счел оскорбительным и решил призвать его к ответу. В частности, с мэтра российской эстрады он намерен взыскать 10 тысяч рублей.

Как оказалось, Лев Лещенко был не в курсе, что чем-то обидел продюсера и, тем более, что скоро предстанет перед судом. Дозвонившимся до него корреспондентам КП он ответил, что ему это все безразлично. И посоветовал исполнителю «Седой ночи» завести семью, якобы это его успокоит.

«Да кому нужен Разин сейчас? Он, как мне кажется, сбитый летчик уже давным-давно. Он, на мой взгляд, просто пошлый, беспринципный, аморальный человек. Кто будет о нем говорить, если он не будет трогать известных людей?» — дал хлесткую характеристику продюсеру Лев Валерьянович.

Напоследок народный артист посоветовал посетить Андрею Александровичу психолога.