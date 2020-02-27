«Выглядит отлично!»: поклонники Игоря Николаева впечатлились его свекровью

Накануне Юлия Проскурякова выложила в Сеть фото с мамой.

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова решила поздравить свою маму Людмилу Ивановну с днем рождения с помощью Instagram. Девушка разместила в своем аккаунте снимок родительницы, взволновав им поклонников.

«Мамочка, любимая моя, с днем рождения!» — подписала она кадр.

Оказалось, что Людмиле Ивановне исполнилось 63 года. Фолловеры семейства Николаевых были поражены, ведь свекровь музыканта выглядит намного моложе своих лет. А кое-кто даже решил, что она младше собственного зятя.

«Какая красивая женщина», «Выглядит отлично! Моложе Николаева», «Очень красивая мамочка, понятно, в кого доча пошла!» — стали наперебой хвалить родительницу Проскуряковой пользователи Сети.

Многие заметили, что Юлия похожа на маму. «Одно лицо», — согласилась жена композитора.