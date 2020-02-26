«Нельзя быть такой»: Анна Седокова блеснула «сочной» фигурой в белоснежном мини-бикини

Анна Седокова с приближением весны решилась на бьюти-эксперимент. Недавно она сделала новую прическу. Девушка высветлила пряди и сделала челку. Поклонники были поражены тому, как поменялась артистка. Они уверены, что все это влияние любви. Как известно, артистка встречается с баскетболистом Янисом Тиммой. Недавно они завели щенка, но певица не скрывает, что также хочет родить от него ребенка.

У Анны уже есть трое детей от прошлых отношений. После последний родов вернуться в форму она не смогла, но фанаты считают, что девушка с формами выглядеть соблазнительно и худеть ей не надо. Словно дразня фанатов, артистка опубликовала фото из отпуска, на котором позирует в белоснежном мини-бикини. Купальник подчеркнул загар звезды и позволил похвастаться соблазнительными формами.

Поклонники были поражены тому, как выглядит Седокова. «Фигура огонь», «Я думаю, что не надо тебе худеть», «Идеальная же», «Нельзя быть такой», «Какой бомбический купальник», «Роскошная фигура», «Сочная, глаз не оторвать», — прокомментировали фото подписчики.

А вот Анна рассказала, что намерена похудеть к майским праздникам. «Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после. Я сдала анализ на пищевую совместимость. Итак есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию и я поправляюсь», — поделилась девушка. Она призналась, что ей придется отказаться от яиц и молочных продуктов. Пока певица планирует неделю посидеть на диете.