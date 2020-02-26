«Сыры и морепродукты»: 71-летний Депардье пообещал посетить Даниловский рынок

71-летний Жерар Депардье еще два года назад побывал на Даниловском рынке в Москве. Помимо свежих продуктов питания и различных деликатесов, внимание французского актера привлекло множество кафе и ресторанов, с кухней на любой вкус. Так, именитый артист по достоинству оценил сыры от местных производителей. Кроме того, он попробовал морепродукты и вьетнамский суп.

После импровизированной экскурсии Жерар остался доволен всем увиденным. И на сегодняшний день, по прошествии двух лет, посетители Даниловского рынка могут увидеть на прилавках продукты от Депардье с привычно улыбчивым лицом актера на упаковке. Здесь в изобилии представлены не только колбасы и сыры, но и различные соусы. Ко всему прочему, в ближайшее время французский актер планирует выпустить лимитированную партию продуктов для Даниловского рынка с его собственноручным автографом.

Также Депардье пообещал еще раз посетить торговые ряды, отведав деликатесы и другие понравившиеся ему продукты.

Напомним, что еще в январе 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства. Стоит отметить, что актер также сохранил и французское гражданство.