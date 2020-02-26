«Чувствую свою вину»: Толстоганова объяснила, как совмещает карьеру и семью

Популярная актриса призналась, что периодически жертвует и тем и другим.

В интервью порталу Тeleprogramma.pro кинозвезда Виктория Толстоганова раскрыла секрет, как ей удается балансировать между напряженной работой и собственными детьми, которых у актрисы трое. Знаменитость призналась, что в первую беременность она отказалась от множества проектов, потому что ребенок ей был важнее — стать мамой первенца она пыталась долгих пять лет. Но сейчас, когда дети подросли — а их у звезды уже трое (дочь и двое сыновей) — звезда уже по-другому расставила приоритеты:

«Сейчас пришло другое время, дети уже подросли, и теперь я жертвую ими. И, конечно, чувствую свою вину. Мне мой маленький сын Иван говорит: «Лучше бы ты работала на такой работе, которая начинается в девять часов утра и заканчивается в пять», — призналась актриса.

Она призналась, что по этому поводу очень переживает и боится упустить в отношениях с детьми что-то важное. Хотя, по признанию Толстогановой, дети привыкли к постоянным отлучкам матери.

Напомним, двое детей у Толстогановой появились от первого брака с Андреем Кузичевым. Спустя 13 лет пара распалась, и во втором браке с Алексеем Аграновичем у актрисы родился сын Иван.