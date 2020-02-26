«Приехали как самозванцы»: Водянова помогла Сергеенко организовать первый показ в Париже

Ульяна Сергеенко является известным модельером. Ее наряды носят как отечественные, так и зарубежные звезды. Очень часто на ее показах можно увидеть Яну Рудковскую, Марию Кожевникову и даже Наталью Водянову. Последняя является подругой модельера. Как оказалось, именно благодаря ей Сергеенко смогла выйти на международный уровень. О помощи девушки бизнесвумен рассказала в новом интервью.

«Она увидела вещи, я стала показывать что-то, и она сказала: „Улечка, это же кутюр, безусловно, это кутюр. Ты должна показываться на кутюрной неделе. Я дам тебе всех своих людей“. И она все решила в этот день. Правда всем позвонила», — поделилась Сергеенко.

По ее словам, они с Водяновой приехали в Париж и организовали первый кутюрный показ не в рамках официального расписания. Тогда модельер была замужем за влиятельным бизнесменом Данилом Хачатуровым, поэтому имела финансовую помощь.

«Мы просто приехали как самозванцы», — заверила девушка. Но это не помешало им произвести фурор. Сергеенко отметила, что плакали тогда все.

Также в интервью Ульяна вспомнила, как первое время не могла поверить, что может позволить себе купить абсолютно все. Однако свой брак с Хачатуровым теперь она называет несчастливым. По словам девушки, они потрепали друг друга в моральном плане. Сергеенко было обидно слышать, что она плохая хозяйка. Также ей не нравилось, когда у нее забирали подарки, об этом она поведала телеканалу «Дождь».