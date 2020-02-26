«Мне нравится запах Москвы»: Егор Кончаловский объяснил, почему уехал из Америки

По словам популярного режиссера, он бы долго не выдержал в чужой стране.

Режиссер Егор Кончаловский в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему долго не выдержал в Голливуде.

Как известно, он был ассистентом режиссера у своего отца Андрея Михалкова-Кончаловского в таких картинах, как «Танго и Кэш», «Гомер и Эдди», «Ближний круг». В какой-то момент он принял решение уехать из Штатов на родину.

«Ну остался бы я в Америка еще на год-два. Потом все равно приехал в Россию. Я люблю родину. Мне нравится запах Москвы. Это в СССР так было: запретный плод сладок. Униженный советский человек украл крючок в ванной зарубежной гостиницы и был счастлив. А сейчас езжай, куда хочешь, и не возвращайся. И не хочется никуда уезжать. Отец, конечно, первое время был расстроен, что я уехал из Америки».

Егор Кончаловский

Как отметил режиссер, его звездный папа без ума от Италии. Хотя в последнее время полюбил и Россию. «А вот Никита Михалков терпеть не может заграницу. А дед наш люто ненавидел Америку. Он плохо себя чувствовал в этой стране», — заявил Егор Кончаловский.