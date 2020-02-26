«Потрепали мы друг друга»: Сергеенко рассказала о «несчастливом» браке с Хачатуровым

Ульяна Сергеенко является одной из немногих россиянок, кто смог основать свой бренд и официально устраивать показы в рамках Недели моды в Париже. Наряды этого дизайнера носят как российские, так и зарубежные звезды. Одной из почитательниц марки является Наталья Водянова, а также Яна Рудковская. Обычно 40-летняя бизнесвумен не говорит о личной жизни, но на днях она дала откровенное интервью.

Сергеенко вспомнила, как на шестом месяце беременности ушла от своего первого мужа, ресторатора по имени Алексей. Она не стала скрывать, что он был бывший борец, поэтому отличался вспыльчивым нравом. Однако девушка думала, что он ее не отпустит, но останавливать супругу тогда мужчина не стал. Ульяна призналась, что ей было очень обидно. Также знаменитость рассказала, как познакомилась с президентом группы компаний «Росгосстрах» Данилом Хачатуровым. По ее словам, она не догадывалась о том, кто он, и особого впечатления сначала на нее мужчина не произвел.

На первое свидание Ульяна пришла со своим сыном, что внесло свои коррективы. По словам бизнесвумен, они ссорились, так как вокруг Хачатурова всегда было много людей. «Моя жизнь изменилась очень быстро и очень сильно. Первое время, конечно, я не могла поверить, что я могу все себе позволить», — призналась она. Именно благодаря второму мужу Сергеенко смогла основать бренд Ulyana Sergeenko и представить его на Неделе моды в Париже. В этом браке у дизайнера родилась дочь Василиса. При этом о разводе теперь она не жалеет.

«Это был ужасный, самый несчастливый брак, просто отвратительный. Мы, как актеры, жили в кино. Конечно, это постоянное психологическое насилие, то есть Данил Эдуардович — это не человек, который поднимет на женщину руку, но потрепали мы друг друга знатно», — заявила Ульяна.

По ее словам, Хачатурова она не устраивала как хозяйка. Он ее критиковал и называл мужиком. Самым обидным для Сергеенко стало то, что экс-супруг забрал все подарки, которые ей подарил, включая дом и квартиру в Риме, как и машину. Тогда она и решила, что сама может заработать деньги на любые вещи, об этом звезда поведала в интервью на телеканале «Дождь».