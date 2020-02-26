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«Ого!!!»: 67-летняя Дарья Донцова села на шпагат

Подписчики страницы писателя в соцсети оценили растяжку писательницы.

«Ого!!!»: 67-летняя Дарья Донцова села на шпагат
Дарья Донцова. Фото: Globallookpress.com

На личной странице в «Инстаграме» Дарья Донцова показала своим подписчикам, какие упражнения предпочитает выполнять в спортзале. В публикации писательница разместила видео своего занятия на тренажере, которое назвала лучшим для пресса. Кроме того, автор ироничных детективов поделилась снимками, на которых демонстрирует свою растяжку.

«67 лет не повод, чтобы превратиться в кучу, которая не способна сама в ванну залезть», — прокомментировала свой пост Донцова.

Дарья Донцова. Фото:
Дарья Донцова. Фото: instagram/ dontsova_official

Подписчики просто пришли в восторг от идеальной формы своего кумира. Они засыпали Донцову комплиментами и наперебой сыпали похвалой в адрес звезды: «Ого!!! Аж блин с медом изо рта вывалился», «Ну вы, Дарья, даете!!! Мое вам уважение», «Это класс! Я думала, Вам 40». В комментариях отметилась и телеведущая Лера Кудрявцева. «Офигеть, вот это да! Я так не могу», — написала она.

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