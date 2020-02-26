«Всегда опрятная»: Мария Погребняк рассказала, какую одежду предпочитает носить дома

Супруга футболиста и мама троих детей стремится прививать домочадцам любовь к хорошему вкусу не только на улице.

В своем блоге в «Инстаграме» Мария Погребняк часто делится с подписчиками секретами своей красоты, а также семейными принципами и методами воспитания детей. Мать троих сыновей в новой публикации показала, в какой домашней одежде чаще всего предпочитает проводить время с семьей.

На Марии — удлиненная футболка и гетры, и это один из предпочитаемых ею вариантов домашней одежды. Тeleprogramma.pro связалась с Погребняк и попросила рассказать, в чем секрет идеальных домашних образов многодетной матери. Супруга футболиста убеждена, что дома нужно выглядеть опрятно и не позволять себе расслабляться, ведь дети берут пример со своих родителей:

«Приходим, переодеваемся в опрятную чистую домашнюю одежду. Это либо спортивный костюм, либо шорты и футболка. А я люблю гетры и удлиненную футболку. И не позволю себе никогда выйти, чтобы у меня на голове был какой-то взрыв, я всегда опрятная, поэтому то же самое я прошу у своих детей. То есть я пример для своих детей», — подчеркнула Погребняк.

Подписчики оценили домашний лук знаменитости и усыпали ее комплиментами. Кто-то даже удивился: «Девочка — девочка на этом фото, даже и не скажешь, что мама троих детей».

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