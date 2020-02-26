Андрей Данилко уверен, что Melovin не победил на «Евровидении» в 2018 году из-за России

Украинский певец Андрей Данилко, известный всем как Верка Сердючка, дал интервью ютуб-каналу «Люкс ФМ». В беседе была затронута история с выступлением на «Евровидении-2018» земляка звезды, музыканта Melovin. В частности, низкие оценки, которые украинцу поставило жюри конкурса. Данилко уверен, что таким образом наказали всю страну:

«Специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги», — объяснил свою позицию герой программы.

Данилко имеет в виду факт отсутствия России в Киеве в качестве участника на масштабном песенном конкурсе. В 2018 году на «Евровидение» должна была поехать Юлия Самойлова. Накануне шоу российскую исполнительницу в столицу Украины не пустил СБУ. После этого происшествия Первый канал отказался от трансляции конкурса.