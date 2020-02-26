Мария Погребняк подогрела слухи о четвертой беременности

Мария Погребняк стала встречаться с футболистом Павлом Погребняком, еще когда училась в школе. Свою любовь они пронесли сквозь года. Влюбленные в 2006 году обвенчались, а регистрация в ЗАГСе состоялась только спустя три года. Правда, от пышного праздника они сначала отказалась, а потом провели несколько красивых церемоний, включая одну на Мальдивах. Светская львица подарила спортсмену троих детей. У них подрастают: 13-летний Артем, 11-летний Павел и девятилетний Алексей.

А на днях Мария спровоцировала слухи о новой беременности. Она пришла в салон красоты, чтобы обновить прическу, в объемном свитере. Одна из поклонниц отметила, что выглядит девушка словно в положении. «Красиво, в этом свитере как беременная», — написала подписчица. Ответ жены футболиста оказался неожиданным. Она оставила эмоджи, который прикрывает пальцем рот. «Ммм… Интригующий смайл», «Вот же у людей глаз алмаз», «Энергия чувствуется», — отреагировали пользователи.

Сама Погребняк показала новую прическу и раскрыла новые тенденции на весну 2020 года. «Главные тренды этой весны по прическам — натуральность и естественность, запрашивайте у мастеров», — заявила девушка. Она добавила, что окрашевания балаяж, шатуш, airtouch, бразильский блонд — остаются актуальными, а вот омбре и мелирование уже не модно.

Примечательно, что позже Мария предстала в домашнем наряде. Она облачилась в платье свободного кроя и гольфы. Наряд вновь скрыл фигуру девушки.