«Маме хотят угодить»: Епифанцев рассказал, как сыновья отнеслись к его новой возлюбленной

Владимир Епифанцев пять лет назад расстался с женой — Анастасией Веденской. Лишь в 2018 году они официально оформили развод. Несколько месяцев назад бывшая супруга актера рассказала, как застала его с Анной Цукановой-Котт и как подложила ему диктофон в куртку. Сам артист не стал отрицать факт измены в студии передачи «Прямой эфир». Он пояснил, что первое время старался быть семьянином, но потом у него появилась любовница, а также он стал проводить время с женщинами легкого поведения.

Ранее Веденская заявила, что сыновья перестали общаться с отцом. Она призналась, что мальчики пользуются соцсетями и видят, как их папа устраивает развратные вечеринки в свое художественной студии и публикует непристойные снимки в окружении молодых девушек. По ее словам, по этой причине она перестала пускать их в гости к Владимиру. Сам Епифанцев заверил, что теперь общается с 14-летним Гордеем и 11-летним Орфеем.

«Мы общаемся с ними беспрерывно. В тот момент был какой-то период со стороны Насти, может быть, излишне эмоциональный, который повлиял на детей. Какие-то у них претензии начались. Поэтому, когда такая атака претензий идет, я прекращаю на время общение, так как не считаю что на них надо давить, учить чему-то», — пояснил актер.

Не так давно у Владимира появилась новая возлюбленная — Юлия. Он заверил, что полностью доверяет ей и сам от нее ничего не скрывает. Актер заверил, что его дети хорошо относятся к его пассии. «Они не знают, как реагировать. Они и маме хотят угодить, мне уже меньше. Они сейчас растут, меняются. Старший сын стал называть меня папой, чего раньше не говорил. Стеснялся наверное. Какой-то у него был барьер. Естественно он был свидетелем всех наших баталий дома. Ему это было неприятно. Он всегда принимал сторону мамы, и правильно делал», — поделился артист.