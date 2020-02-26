Просто Гарри: внук Елизаветы II впервые вернулся на родину после отречения от семьи

Статус монарших особ у Гарри и Меган истекает 31 марта. До этого момента супруги обязаны посетить несколько мероприятий.

Герцог Сассекский возвратился в Великобританию из Канады, где оставил супругу Меган и сына Арчи. В статусе члена королевской семьи, которого он лишится в конце марта, Гарри посетил саммит по туризму в Шотландии, сообщает DailyMail. И во время общения с делегатами он попросил называть себя «просто Гарри». Он этом со сцены объявил ведущий Аиша Хазарика, экс-советник по вопросам труда, приглашая принца на сцену:

«Он дал понять, чтобы мы все просто называли его Гарри. Итак, дамы и господа, пожалуйста, окажите Гарри большой, теплый, шотландский прием» — услышали все собравшиеся.

Впереди у пока еще Его Величества — масса мероприятий, на которых он должен присутствовать. А вместе с ним — и Меган Маркл.

Им предстоит посетить еще пять официальных мероприятий, прежде чем попрощаться с обязанностями старших членов королевской семьи.